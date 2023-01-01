Şanghay-İstanbul İpekyolu

Çin Hükümeti 21. yüzyılın İpekyolu çalışması olarak “İpekyolu Ekonomik Kuşağı - One Belt, One Road” projesini 2.1 trilyonluk bir yatırım ile başlattı. 65 ülkeyi kapsayan projenin en büyük ayaklarından birini de Türkiye oluşturuyor. Bu kapsamda Çin’in Gayrisafi Milli Hasılası’na 351 milyar dolar katkısı ile ilk sırada yeralan Şanghay’ın Belediye Başkanı Yang Xiong ve önderliğindeki işadamları heyeti Türkiye’de “Şanghay – İstanbul İpekyolu Ticaret ve Ekonomi Forumu’nu” düzenledi. Çin ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerde öncülük eden China Homelife Turkey Fuarları ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurumu (DEİK) gerçekleştirilen forumda evsahipliğini üstlendi.

Foruma katılan Şanghay Belediye Başkanı Yang Xiong, Şanghay’ın her zaman Türk iş adamlarının önemli bir durağı olduğunu belirterek, Çin-Türkiye ticari hacminin her yıl beşte birinden fazlasının, Şanghay’dan karşılandığını söyledi. Geçtiğimiz iki ayda iki ülkenin ticari hacminin yüzde 13.6 artarak 1 milyar doları geçtiğini belirten Xiong, karşılıklı yatırım işbirliği de büyük gelişme gösterdiğini vurguladı: “Bugüne kadar Türk şirketlerinin Şanghay’daki yatırım projeleri 100’ü aşmıştır. Türkiye’deki Şanghay firmalarının yürüttüğü proje sayısı ise 68’dir. Yapılan sözleşmelerin değeri 1 milyar 400 milyon dolarıdır. Özellikle Şanghay Elektrik firmasının ‘Hunutlu Entegre Termik Santrali’ projesi, bugüne kadar Şanghay, hatta tüm Çinli şirketlerin projeleri içinde en büyük yatırımlardan biridir.”

DEİK Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ise “İpekyolu’nun bir ucunda küresel ekonominin büyüme motoru Çin, diğer ucunda da dünyanın en büyük pazarı Avrupa Birliği varken güzergah üzerinde de G20 ekonomisi Türkiye var. Bölgesinin en büyük sanayi gücü olan Türkiye, Çin’den İtalya’ya uzanan geniş coğrafyada en büyük serbest piyasa ekonomisidir” dedi.