Şanlıurfa'da tarım işletmeleri ve KOBİ'ler için yeni bir sayfa açılıyor

Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından desteklenen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı’nda yeralan ‘Hububat Borsası ve Lisanslı Depo Projesi’,

bölgede hububat üreticilerine 9 milyon 500 bin Avroluk yatırım yaparak sanayi altyapısını iyileştirmeyi ve bölgedeki tarım işletmelerinin rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Son yıllarda tarım potansiyelini iki kat artıran Şanlıurfa, durum buğday, bulgur ve mercimek başta olmak üzere hububat üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezlerinin başında geliyor. Ancak bu avantaja rağmen geleneksel ve yetersiz depolama şartları nedeniyle Şanlıurfa diğer şehirlerle rekabet etmekte zorlanıyor. Proje kapsamında 90 bin ton kapasiteli, ürün test ve analizlerinin yapılacağı laboratuvarlara sahip, modern tekniklerle donanmış bir hububat depolama tesisi kuruluyor.