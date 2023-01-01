Satrancın şampiyonu: Beşiktaş Jimnastik Kulübü

Kocaeli Theness Otel’de gerçekleştirilen, 14 takım ve 87’si unvanlı 219 yıldız sporcunun mücadele ettiği 2015 Türkiye İş Bankası Süper Satranç Ligi, heyecanla beklenen final turu müsabakalarının ardından tamamlandı.

Final turuna lider olarak giren Beşiktaş Jimnastik Kulübü karşılaştığı rakibi Çallı Spor’u 5-3 mağlup ederek 12 galibiyet ve 1 beraberlik sonucunda elde ettiği toplam 25 puan ile şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyon takım Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme hakkı da kazandı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ile olan mücadelesi beraberlikle sonuçlanan Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik ve Spor Kulübü 13 tur boyunca topladığı 22 puan ile Süper Ligi ikinci sırada tamamladı. Akdeniz Belediyesi Spor Kulübü ile karşılaşmasından 5 masa puanı elde eden Türk Hava Yolları Spor Kulübü ise sahip olduğu 21 masa puanıyla üçüncü sırada tamamladı. 2015 Süper Satranç Ligi’nden düşen takımlar Çallı Spor Kulübü, Ankara Demirspor Kulübü ve Pamukkale Yönetimi Bilişim Sistemleri Zeka Kulübü ise önümüzdeki yıl Türkiye Satranç Birinci Ligi’nde mücadele edecekler.