Satrançta bir altın madalya daha

Türkiye İş Bankası’nın, Türkiye Satranç Federasyonu’na ana sponsor olması ile güç kazanan ve Türkiye’de en çok lisanslı oyuncunun bulunduğu spor dallarından biri haline gelen satrançtaki uluslararası başarılar devam ediyor.

Son olarak milli sporcumuz Mire Deniz Doğan Yunanistan’da gerçekleştirilen 2015 Dünya Amatörler Satranç Şampiyonası’nda altın madalya kazandı. Yunanistan'ın Halkidiki şehrindeki şampiyonada 42 ülkeden toplam 138 sporcu mücadele etti. 7 galibiyet ve 2 beraberlikle turnuvayı 8 puan ile yenilgisiz tamamlayarak şampiyon olan Mire Deniz Doğan aynı zamanda şampiyona yönergesi gereği FM (Fide Ustası) unvanı da aldı. Son 10 yılda Türkiye’nin uluslararası satranç turnuvalarında kazandığı madalya sayısı 266’ya ulaştı.