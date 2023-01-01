ŞEHİR Teknoloji Transfer Ofisi ile Keiretsu Forum arasında “Melek Yatırım Ağı” işbirliği

İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ile Keiretsu Forum arasında Melek Yatırım Ağı işbirliği anlaşması imzalandı.

İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Önder Yılmaz, incubacity Kuluçka Merkezi Uzmanı Bülent Yılmaz, Keiretsu Forum Türkiye Genel Müdürü Can K. Methson, Keiretsu Forum Türkiye Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Cem Ötkün ve Keiretsu Forum Girişimci İlişkileri Yöneticisi Yusuf Ozan Üstebay imza törenine katıldı.

Önder Yılmaz, “ŞEHİR ve dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı Keiretsu Forum arasındaki bu anlaşma Türkiye’deki melek yatırım ağları ile üniversiteler arasındaki işbirliklerine örnek teşkil etmesi açısından çok önemli” dedi. Can K. Methson, 2000’de San Francisco’da kurulmuş Keiretsu Forum’un 3 kıtada 39 farklı ofiste faaliyetlerini yürüten dünyanın en büyük melek yatırımcı ağı olduğunu söyledi. incubacity Kuluçka Merkezi Uzmanı Bülent Yılmaz ise “Keiretsu Forum’un kendi bünyesindeki formata uygun olarak girişim tarama toplantıları gerçekleştirip akabinde de forum toplantılarına incubacity’nin hazırladığı ve destek verdiği girişimleri yönlendirmeyi planlıyoruz” dedi.