Şehirlerde ağaç taşta yetişecek

İTÜ ARI Teknokent’in yeni nesil girişimcilerin yetişmesine olanak tanıyan İTÜ Çekirdek projesinin final etabı olan Big Bang etkinliğinde girişimci firmalar toplam 1 milyon TL değerindeki ödülden pay almaya çalışacak.

14 Kasım’da gerçekleşecek etkinlikte yarışacak firmalar arasında yeralan GreenCoat, doğal maden karışımının fiziksel ve kimyasal özelliklerinden yararlanarak ürettiği prekast blok ile yeşilin kaybolduğu kentlerde sürdürülebilir yeşilliği sağlayacak. Greencoat Kurucu Ortağı Pınar Kesim şu değerlendirmede bulunuyor: “Elde ettiğimiz doğal maden ve tohum karışımının özelliklerinden faydalanarak hayata geçirdiğimiz GreenCoat esasen ekolojik, çevre dostu bitkilenebilme yeteneğine sahip bir blok taştır. Bu projeyle hedefimiz kent içindeki mevcut yeşil alan miktarını artırmaya yardımcı olmak. Öte yandan GreenCoat biyoçeşitliliği sağlıyor, hava kirliliğini azaltıyor, karbon döngüsüne yardımcı oluyor. Kurulduğu alanda yapı cephesini koruyor, iç mekanlarda havayı temizliyor. Tabii psikolojik açıdan da sakinleştirici bir etki yaratıyor.”