Şekerbank’ta bayrak devri

Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü görevine Servet Taze getirildi. 2014 yılından bu yana Şekerbank Genel Müdürlüğü görevini yürüten Halit Yıldız, bankadaki görevine Şekerbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak devam edecek.

Yurtiçi ve yurtdışı birçok üst düzey bankacılık tecrübesi bulunan Servet Taze, kariyerine 1992’de Koçbank’ta Management Trainee olarak başladı. Finansbank’ın Hollanda, İsviçre, Almanya, Rusya, Ukrayna ve Romanya organizasyonlarında çalışan Taze, 1999’da Finansbank HollandaNV Amsterdam Merkez Şube Müdürü, ardından Finansbank Hollanda NV Ülke Müdürü, 2001’de Finansbank Adana Şube Müdürü sonra Finansbank Çukurova Bölge Müdürü, 2004-2006’da Finansbank İstanbul Kurumsal Merkez Müdürü, 2006’da Oyak Bank A.Ş.’de Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Grup Başkanı, 2008’de ING Bank Kurumsal Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı, 2012’de ING Bank Leasing ve Factoring A.Ş. CEO Vekili oldu. Taze, 2013 yılından bu yana TurkishBank A.Ş. Genel Müdürlüğü ve iştiraklerinin Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürütüyor. Çukurova Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu Taze, evli ve 2 çocuk babası.