Şekerbank’tan tarıma destek

Tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından başlatılan, Şekerbank’ın desteğiyle ve İŞKUR ile KOSGEB’in katkılarıyla yürütülen “Tarımda Kadın Girişimciliğinin Güçlendirilmesi Programı” kapsamında, Kırklareli, Gaziantep, Zonguldak, Muğla, Malatya, Balıkesir, Çankırı ve Konya’da 407 kadın çiftçiye 10 gün süreyle 70 saat “Uygulamalı Girişimcilik” eğitimi verildi.

Eğitimlerin ardından söz konusu illerde düzenlenen törenler ile sertifikalarını alan kadın çiftçilerin girişimcilik fikri ile geliştirdiği projeler; proje pazarlarında halkın, kalkınma ajansları ile kamu ve özel sektörden tüm kurumların beğenisine sunuldu. Söz konusu 8 ilin birincilerine ilişkin yapılacak yeni değerlendirme süreci sonunda finale kalacak projeler, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nde ödüllendirilecek. Şekerbank Genel Müdürü Halit Yıldız, kadın istihdamında kayıt dışılığın yaygın olduğu alanların başında tarımın geldiğine işaret ederek, kırsaldaki kadınların istihdam olanağının zorluğuna dikkati çekti. Yıldız, “Program ile amacımız, kırsaldaki girişimci kadın sayısını ve proje üreten kadın çiftçi sayısını artırmak ve böylece kırsaldan kente göçü azaltarak üretimi desteklemektir” dedi.