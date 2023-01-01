Sepaş Enerji’den müşterilerine büyük kolaylık

Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli başta olmak üzere tüm Türkiye’de 1.7 milyon müşterisi bulunan Sepaş Enerji, sistem geçişini başarıyla tamamladı.

Hizmet iyileştirme çalışmalarını tamamlayan Sepaş Enerji, işletme kodu ve abone numarasını sözleşme hesap numarası adı altında topladı. Sepaş Enerji müşterileri, işlemlerini daha kolay halledebileceği yeni sistemini kullanmaya başladı. Bu doğrultuda ilk adımı sözleşme numarası kolaylığıyla atan Sepaş Enerji aboneleri işletme kodu ve abone numarası yerine sözleşme numaralarıyla işlemlerini gerçekleştirecek.

Sepaş Enerji müşterileri sözleşme hesap numaralarını, https://www.sepas.com.tr/yeni-sozlesme-hesabi-bul/ adresinden, 444 5 186 numaralı çağrı merkezinden veya en yakın müşteri hizmetleri merkezinden eski abone numaralarını kullanarak öğrenebilecek. Sözleşme hesap numaraları aynı zamanda ilk fatura döneminden itibaren faturaların sol üst tarafında da yer alacak.