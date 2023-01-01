Shuttle DS437 İnce Endüstriyel PC

Shuttle endüstriyel PC’lerin Türkiye distribütörü DataStar, ‘İnce PC’ kategorisinde yeni bir modeli daha satışa sundu.

39.5 mm inceliğindeki Shuttle DS437, küçük yapısına karşın güçlü teknik özelliklere sahip. Dijital tabela, kiosk, POS gibi boyutun önemli olduğu sistemler için tasarlanan ürün, her yere çok kolay monte edilebiliyor. Full HD bir sistem olan Shuttle DS437, yerleşik Intel HD ekran kartı bulunan Intel Celeron 1037U çift çekirdekli işlemciye sahip. 1080P full HD video oynatmayı sağlayan işlemci ve bellek desteği olan ürün, farklı giriş birimleri ile (RS232, RS232/RS422/RS485, USB 2.0 ve USB 3.0, çift Gigabit LAN) kullanım zenginliği sunuyor. Bu sayede termal yazıcı, etiket yazıcı ya da barkod tarayıcı gibi çevre birimleri sisteme bağlanabiliyor. Shuttle DS437’nin önemli bir başka özelliği ise fansız bir tasarıma sahip olması.