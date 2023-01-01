Siber güvenlikte parlak fikirler aranıyor

ABD ve Avrupa Birliği üye ülkeleri ile birlikte Türkiye’de de Ekim ayı, “Siber Farkındalık Ayı” oldu.

Türkiye’nin önde gelen bilgi teknolojisi şirketlerinden BimSA’nın sponsorluğunda, Lostar tarafından üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen “Siber Güvenlik Farkındalığı Yarışması”nda geri sayım başladı. Kısa film, slogan, afiş ve broşür dallarındaki çalışmaların değerlendirileceği yarışmada, birinciye 5.000 TL, ikinciye 3.000 TL, üçüncüye ise 1.000 TL ödül verilecek.

İlk 3 dışındaki yarışmacıları ise 250’şer liralık hediye çeki bekliyor. Yarışmayı takip etmek ve oy vermek için twitter’da #siberfarkindalik ve facebook’ta /guvenlikyarismasi (https://goo.gl/7IdwvG) takip edilebiliyor. BimSA, 500’den fazla kişi çalıştıran şirketlerin CIO’larına yönelik düzenlediği anketle teknoloji gündemini araştırdı. Ankete katılan 100 CIO, en kritik IT uygulaması olarak ‘kurumsal kaynak planlaması’nı (ERP) seçerken kendilerini en çok korkutan konunun yüzde 54 oranla veri kaybı olduğunu belirtti. ERP sorunları yüzde 49 ile ikinci sırada, siber saldırı yüzde 42 ile üçüncü sırada yeralıyor.