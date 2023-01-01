Siemens’ten 4. Kariyer Şenliği

Siemens, Kartal Kampüsü’nde ‘Geleceğine Söz Ver!’ mottosuyla düzenlediği Kariyer Şenliği’nde üniversite öğrencileri ile yeniden biraraya geldi.

Siemens Kariyer Şenliği’nde üniversite öğrencileri Siemens çalışanlarıyla vakit geçirirken Siemens’in iş birimleri ve geleceğe yönelik ürün ve çözümleri “Sürdürülebilir Enerji”, “Geleceğin Sağlığı”, “Akıllı Altyapılar” ve “Geleceğin Üretimi” çadırlarında tanıtıldı. Diversity standında Siemens’in çeşitlilik yaklaşımı ve İnsan Kaynakları standında Siemens’in iş politikası ve iş hayatına hazırlık ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Öğrenciler, Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis ile sohbet etme ve deneyimlerinden faydalanma fırsatı buldular. Kelime Oyunu programı ile tanınan sunucu Ali Ihsan Varol’un üniversitelilerle birlikte olduğu şenliğe; Bahçeşehir Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden öğrenciler katıldı.