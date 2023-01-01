Şirketleri insan kapitali kurtarır

“İnsan Kapitali, bir kurumun entelektüel güç ve farklılığını yaratan insan sermayesine verilen isimdir. İnsan Kapitali, bir kurumun en önemli sektörel silahıdır, yaratıcı üretim ve satış çözümleri, inovatif fikirler ve stratejiler insan zihin ve beyninin ürünleridir. Bu anlamda kurumlar insanlarına yatırım yapılan, değerlendirilen, geliştirilen ve taklit edilemez hale getirilmeye çalışılan bir sermaye gözü ile baktıkları sürece sürdürelebilir başarıyı elde edebilirler.”

Yukarıdaki ifadeler İnsan Kapitali Yönetimi ve Değişim Yönetimi Uzmanı, Sertifikalı Birkman Danışmanı ve Yönetici/Lider Koçu Nazlı Eda Yavuz’a ait. Yavuz, kurumların elindeki bu entelektüel sermayeyi nasıl yönettiklerini anlatan stratejilerin bütününe ise Kapitali Yönetimi denildiğini anlatıyor.

Peki İnsan Kapitaline yatırım yapmanın doğru yolları nelerdir? Yavuz, “Öncelik kendinize şu soruları sormanız gerekir ‘Bu eğitim bana ve çalışanlarıma ne kazandırdı?’, Turnover seviyemiz aldığımız danışmanlıklar ile ne kadar düştü?, Geçen sene aldığımız eğitimlerde öğrendiklerimizi pratik çalışma ortamında ne kadar kullandık?’ Eğer bu sorulara cevabınız olumlu değilse doğru şekilde yatırım yapmıyorsunuz demektir” diye konuşuyor. Yavuz, İnsan Kapitali’ne doğru yatırımın, ihtiyaç ve eksiklikleri analiz etmekle başladığının altını çizerek “İhtiyaç analizi yapılmadan alınan hizmetlerin ekonomik geri dönüşleri olmaz” diyor.

Danışmanlık ve eğitim süreçlerinde önceliği her zaman ihtiyaç analizisine ve farklılıkların doğru yönetilmesine verdiğini aktarıyor. Yavuz şu noktaya dikkat çekiyor: “Çünkü sunduğumuz hizmetin başarısı için öncelikle bizden danışmanlık bekleyen kurum veya bireylerin gerçek ihtiyaçlarını, eksikliklerini, gelişim alanlarını, güçlü yanlarını, iç dinamiklerini, ilişkisel ihtiyaçlarını ve onları farklı kılan yanlarını bilmemiz gerekiyor.” Yavuz, ihtiyaç analizini yaparken Birkman Metodu’nu kullandığını paylaşarak, “Birkman Metodu bize bir organizasyonel harita ve ihtiyaç analizi sunuyor, faklılıklarımızı avantaja çevirebilecek ideal çalışma ortamını tanımlıyor. Bu sayede 30dk da online olarak uygulanabilen bir test ile günlerce süren Assessment Center çalışmaları, mülakat ve anket değerlendirmelerinden alınanın kat be kat fazlası veriye ve ayrıca en önemlisi motivasyonel ihtiyaçlara çok kısa bir sürece ulaşabiliyoruz.”