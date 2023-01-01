Şişecam Topluluğu ile Balıkesir OSB yatırım için imzayı attı

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu bu yıl gerçekleştireceği 400 milyon TL’lik cam elyaf üretim tesisi yatırımı için Balıkesir’i seçti. Yıllık 70 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olacak tesis için arsa tahsis sözleşmesinin imzaları atıldı.

Balıkesir OSB’de gerçekleşen imza törenine Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof.Dr. Ahmet Kırman, Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler ve Şişecam Kimyasallar Grup Başkanı Burhan Ergene katıldı. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof.Dr. Ahmet Kırman,“1935’te ülkemizin cam sanayini kurmak ve geliştirmek misyonuyla kurulan Topluluğumuz, aradan geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Bugün ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte köklü kurumlara düşen temel görevin yatırıma ve üretime kararlılıkla devam etmek olduğu bilinciyle yeni bir yatırımın daha kararını almış bulunuyoruz. Türkiye’ye güveniyor, birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da “Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak sanayicimizin bir düzen içerisinde üretim yapması ve faaliyetlerini sürdürmesi için altyapı ihtiyaçlarını karşılayarak uygun koşullarda üretim ortamı hazırlamaktayız” dedi.