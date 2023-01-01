Şişecam ve EBRD, Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’yi kurdu

Şişecam Topluluğu ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’deki cam geri dönüşüm sektörünün sanayileşmesinde öncü olmak amacıyla güçlerini birleştiriyor.

Şişecam ve EBRD, dünyada bir ilk olan ortaklık kapsamında “Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.” adıyla yeni bir şirketi hayata geçiriyor.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof.Dr. Ahmet Kırman, şu bilgileri veriyor: “Geri dönüşüm sektörünün sanayileşmesinde öncü olmak amacıyla ‘Şişecam Çevre Sistemleri A.Ş.’ adıyla yeni bir şirket kuruyoruz. EBRD’nin yüzde 10 ortak olacağı bu şirket sayesinde; ülkemizin önde gelen cam toplama ve geri dönüşüm firmalarının modernizasyonunu hızlandıracak uygun koşullu ve uzun vadeli finansman desteğinin yanısıra sunulacak olan uzmanlık hizmetleriyle ‘know-how’ transferi de sağlanacak. İlk etapta 20 milyon euro tutarında bir yatırım söz konusu. Öncelikle ülkemizdeki toplam cam kırığı üretiminin yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştiren dört firmaya destek verilecek. Destek kapsamında modernize edilecek olan tesislerin 2017 yılının ilk çeyreğinde devreye girmesi, atık toplama ekipman ve araçlarının ise bu yıl içinde hizmete alınması planlanıyor.”

EBRD İmalat ve Hizmet Sektörleri Direktörü Frederic Lucenet ise Şişecam ile yaptıkların ortaklığın EBRD’nin “Yeşil Ekonomiye Geçiş” anlayışı doğrultusunda çevresel faydalar sağlayan yatırımlardan biri olduğunu belirtti.