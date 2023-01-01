SKD Türkiye’de Canan Ercan Çelik dönemi

Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmanın rehberliğini üstlenen İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine daha önce Başkan Yardımcısı olarak görev yapan, Borusan Danışmanlık Genel Müdürü Canan Ercan Çelik getirildi. Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Ebru Dildar Edin ise SKD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.

“Üye kurumlarımızla birlikte çevremiz, ekonomimiz, toplumumuz ve dünyamız için sürdürülebilirliği her alana taşımak üzere çalışmaya devam edeceğiz” diyen Canan Ercan Çelik, SKD’nin 19 farklı sektörü temsil eden, Türkiye’nin GSMH’sinin üçte birini yaratan, 350 binden fazla insana istihdam sağlayan 48 üyesi ve 12 çalışma grubu olduğunu söyledi.

SKD Yönetim Kurulu’nda görevlendirmeler aşağıdaki şekilde gerçekleşti:



Asil Üyeler

- Canan Ercan Çelik (Borusan Danışmanlık Genel Müdürü)

- Ebru Dildar Edin (Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı)

- Haluk Özdemir (Anadolu Efes Kurumsal İletişim Direktörü)

- Yiğit Gürçay (Brisa Genel Müdürü)

- Ata Selçuk (Eczacıbaşı Holding İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Koordinatörü)

- Oya Ünlü Kızıl (Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü)

- Tankut Turnaoğlu (Procter & Gamble Türkiye, Kafkasya Yönetim Kurulu Başkanı)

- Refik Ediz Günsel (PwC Danışmanlık Sorumlu Ortak)

- Bora Tuncer (Schneider Electric Genel Müdürü)

- Mustafa Seçkin (Unilever Gıda ve Dondurmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı)

- Hasan Süel (Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı)



Yedek Üyeler

- Saffet Karpat (Sütaş Süt Pazarlama Başkanı)

- Aybala Şimşek (Şekerbank Kurumsal İletişim Birim Müdürü)

- Bengi Vargül (TAV Havalimanları Kurumsal İletişim Koordinatörü)

- Çiğdem İçel (TSKB Genel Müdür Yardımcısı) azılım sektöründeki parlak fikirli girişimcilere desteğini artırmak isteyen Sabancı Grubu’nun bilgi teknolojisi şirketi BimSA, Etohum Yatırımcı Kulübü’ne üye oldu.

Türkiye’deki başarılı internet girişimcileriyle yatırımcı olabilecek kurumsal şirketleri ya da bireysel kişileri buluşturma amacıyla kurulan Etohum Yatırımcı Kulübü, yatırımcılar ve girişimciler arasında bir katalizör görevi görerek Türkiye’de ve Avrasya bölgesi ülkelerinde yeni ekonominin hareketlenmesinde etkin rol oynuyor. Türkiye’de ve dünyada girişimcilik ekosistemine destek veren BimSA, artık Etohum üzerinden yeni girişimlerin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.

BimSA Genel Müdürü Tunç Taşman, “BimSA olarak internet odaklı parlak girişimleri destekliyoruz. Etohum üyeliğimiz sayesinde platform üzerinden bize ulaşan girişimcilerle biraraya gelerek, şirketlere sağladığımız hizmetleri çeşitlendirmeyi ve dijitalleşme konusunda farklı ve yeni çözümler sunmayı hedefliyoruz” dedi.