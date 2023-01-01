Sokakta İlk Adımlar 1 milyon 789 bin çocuğa ulaştı

Türkiye’nin en uzun soluklu yol güvenliği eğitim projesi Sokakta İlk Adımlar, 14 yılda 1 milyon 789 bin çocuğa ulaştı.

Renault’nun, Milli Eğitim Bakanlığı izin ve işbirliği, Total Oil Türkiye ile Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği ortaklığıyla sürdürdüğü projede hedef; 5 milyon öğrenciye yollarda daha güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmak.

Yol güvenliği bağlamında en riskli 41 ilde sürdürülen projenin yeni dönem eğitim setleri 41 ildeki bütün proje uygulama okullarına dağıtıldı ve eğitimlere başlandı. Renault Mais Genel Müdürü İbrahim Aybar, yapılan bilimsel araştırmaların, yayalar içinde ilköğretim çağındaki çocukların ciddi bir risk grubu oluşturduğunu gösterdiğini belirterek, “Sokakta İlk Adımlar” ile bu riski azaltmayı ve çocuklara yollarda daha güvenli davranış alışkanlıkları kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.