Son başvuru 12 Şubat’ta

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri’ne (İMMİB) bağlı Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (EEHİB), TET (Turkish Electro-Technology) Ar-Ge Proje Pazarı 5. Dönem Proje Ödül Yarışması’na başvurular başladı.

Son başvuru tarihi 12 Şubat 2015. Online başvuru formu: http://www.tetprojepazari.org/tr/login.aspx adresinden yapılabiliyor. Projeye, Ar-Ge odaklı çalışan tüzel kişiler katılabiliyor.



Yarışma kategorileri ise şöyle:



- Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamaları

- Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar

- Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları

- Diğer Elektrik ve Elektronik Uygulamaları



Ar-Ge Proje Pazarı’na katılmaya hak kazanan proje sahipleri istedikleri takdirde ödül kategorisinde de değerlendirmeye alınacak. Başvuran projeler arasından Ödül Kurulu tarafından başarılı bulunan projelerde birincilik ödülü 20 bin TL, ikincilik ödülü 10 bin TL, üçüncülük ödülü 7500 TL olarak belirlendi. Ödüller 6 Nisan 2016 tarihinde düzenlenecek olan “TET Proje Baharı 5” etkinliğinde törenle takdim edilecek.