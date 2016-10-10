Startup İstanbul, 6-10 Ekim’de, İstanbul’da

Avrasya Bölgesi’nin en önemli yeni dijital ekonomi etkinliklerinden biri olarak gösterilen Startup İstanbul, 6-10 Ekim 2016 tarihleri arasında ABD, Avrupa, Asya ve Afrika’dan gelecek yüzlerce girişimci ve yatırımcının katılımı ile İstanbul’da gerçekleştirilecek.

Startup İstanbul’a başvuruların açıldığı Mayıs ayından bu yana yaklaşık 25 bin başvuru alındı. Bu 25 bin başvuru tek tek değerlendirildi ve ön elemeyi geçen 4.085 girişimin 2.139’uyla online görüşmeler gerçekleştirildi. Bu görüşmeler sonucunda kısa listeye kalan 428 girişimin 100’ü ise İstanbul’da gerçekleştirilecek Startup İstanbul’a katılmaya hak kazandı. Startup İstanbul’un bu yıl aldığı 25 bin başvurunun yüzde 19’u Pakistan’dan gelirken bunu yüzde 16 ile Nijeryalı girişimciler takip etti. Başvurunun en çok alındığı üçüncü ülke yüzde 14 ile Hindistan olurken Gana, Kenya ve Cezayirli girişimciler de Startup İstanbul’a yoğun ilgi gösterdi.

Startup İstanbul’u düzenleyen erken aşama yatırım şirketi ve girişim hızlandırıcısı Etohum’un Kurucusu Burak Büyükdemir, “Türkiye’nin girişimcilik alanında bölgenin model ülkesi olması gerçekten çok kolay. Özellikle yabancı girişimcilerin ve yatırımcıların ülkemize ilgilisi çok büyük. Bu fırsatı kaçırmamalı, girişimcilere gerekli imkanı tanımalı, ekonomimizi üreteceğimiz yüksek teknoloji ve bu topraklardan çıkartacağımız başarılı internet girişimleri ile büyütmeliyiz” dedi.