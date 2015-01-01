Startupbootcamp İstanbul’un desteklediği 8 girişim sahneye çıktı

Startupbootcamp İstanbul, 2015 dönemini 3 aylık hızlandırma programının ardından StartersHub’ta gerçekleşen Demo Day etkinliği ile sonlandırdı.

2015 içerisinde programa katılan 8 ekip ürünlerini yatırımcılardan, kurumsal yöneticilerden ve ekosistem aktörlerinden oluşan geniş bir davetli grubuna sundu. Avrupa’nın en büyük hızlandırma programı Startupbootcamp’in İstanbul ayağı olan Startupbootcamp İstanbul 2015’te destek olduğu girişimler şöyle:

Sixa (Estonya): Bulutta çalışan bilgisayar, betada.

eventbaxx (Almanya): Dijital hediye çantası üzerinden etkinlik sektöründe faaliyet gösteren organizatörlere ve sponsorlara ölçümlenebilir bir reklam mecrası yaratıyor.

Monument (Türkiye): Kişisel fotoğraf ve video yönetim cihazı Monument’ı hayata geçiren ekip CES ve Kickstarter kampanyasına hazırlanıyor.

Mapplico (Türkiye): E-ticaret sektöründe faaliyet gösterenlerin kendi uygulamalarına hızlıca sahip olmalarını sağlayan proje, kapalı betada.

Project Sebastian (Türkiye): Ağırlama servisleri platformu, kapalı betada.

SciRobot (Türkiye): Sosyal bilişsel interaktif bir robot olan SciRobot, alfada.

Segmentify (Türkiye): Gerçek-zamanlı ve kişiselleştirilebilir pazarlama kampanyaları için akıllı öneri sistemi.

Visionteractive (Türkiye): Sosyal medya bağlantılı, interaktif pazarlama cihazları üreten girişim, cihazlarını mecralaştırıyor.

