STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar projesinde sona gelindi

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından geleceğin girişimcilerini yetiştirmek amacıyla hayata geçirilen “STEM ile Girişimde Yeni Ufuklar” projesinin kapanışı, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu’nun evsahipliğinde gerçekleşti.

30 lise öğrencisine bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik temelli girişimcilik eğitimlerinin verildiği projenin son ayağı olan toplantıda, gençler geliştirdikleri fikirleri şirketler ve melek yatırımcılardan oluşan jüriye sundu.

Türkiye’de yüzde 11.3 oranında olan işsizliğin genç nüfusta yüzde 24.5 seviyesine ulaştığını ifade eden TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu, “Türkiye’nin geleceğinin emin ellerde olmasını istiyorsak, gençlerimizin fikirlerine, hayallerine ve beklentilerine uygun girişimci ekosistemini oluşturmamız önem kazanıyor. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz STEM İle Girişimcilikte Yeni Ufuklar Projesi liseli gençlerimizi girişimcilik kültürü ile tanıştırıyor” diye konuştu.