Steve Blank: Girişimci sürekli araştırmalıdır

İçerisinden çıkardığı yeni internet girişimleri ve internet sektörünün geleceğine yön veren konuşmacılarıyla geçtiğimiz iki yıla damgasını vuran ve ABD, Avrupa ve Asya’dan gelen 2 binden fazla katılımcıyı, 200’den fazla girişimciyi ağırlayan Startup İstanbul, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Dünya çapında “Lean Startup hareketinin babası” olarak tanınan ünlü girişimci ve yazar Steve Blank konuşmasında startup ve pivot gibi kritik kavramları yeniden tanımladı: “Girişimin bildiğimiz hedefi büyümektir, büyük şirket olmaktır. Fakat girişimin asıl amacı iş modeli bulmak ve sürekli araştırmak olmalıdır. İlk zamanlarda kendi inandığınız iş modeline körü körüne inanarak o yolda ilerlemeye çalışmak değil; iyi iş modellerini deneyip test etmektir. Çünkü startup büyük bir şirketin küçük bir versiyonu değildir. Startup, tekrarlanabilen ve ölçeklenebilen bir iş modeli arayışında olan geçici bir işletmedir.

Startup kurucularının tutkuyla hareket eden, küresel bir vizyonu olan ve her sabah dünyayı değiştirme hedefiyle uyanan çılgın insanlar olduğunu söyleyen Blank, girişimcileri sanatçılara benzetti.