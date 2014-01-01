Şükrü Bekdikhan’a Mercedes-Benz’de yeni görev

Mercedes-Benz otomobil grubu, geçtiğimiz 5 yıl içerisindeki Türkiye’de yüzde 140 oranında büyüme sağlayarak 2014 yılında 23 bin 100 adetlik rekor satış adedine ulaştı.

Yıllar içerisinde elde edilen bu önemli ve büyük başarının sürdürülebilir şekilde devamı için Mercedes-Benz Türk bünyesinde yeni bir yapılanmaya gidilerek, Temmuz 2015 itibariyle ‘Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Satış Direktörlüğü’ kuruldu. Mercedes-Benz otomobillerin genişleyen ürün portföyü ile satış adetlerini artırmayı hedefleyen yeni direktörlüğün başına ise 1992 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev alan Şükrü Bekdikhan, Mercedes-Benz Otomobil Grubu Pazarlama ve Satış Direktörü olarak atandı.