“Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü”

Bünyesindeki İş Dünyasındaki Kadın Komisyonu aracılığıyla 2007 yılından bu yana kadınların iş hayatına kazandırılması için çok sayıda projeyi hayata geçiren Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), 14 Kasım’da İstanbul Conrad Otel’de iş dünyasının önde gelen kadın yöneticilerini biraraya getirecek.

“Sürdürülebilir Ekonomide Kadının Rolü” konulu zirve, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, TÜRKONFED İş Dünyasında Kadın Komisyonu Başkanı Yasemin Açık ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin’in açılış konuşmaları ile başlayacak. Kadının ekonomide ve toplumda hak ettiği yeri alması, iş yaşamında cinsiyet eşitliğinin en iyi düzeye gelmesini sağlamak amacıyla düzenlenecek olan zirvede, ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Sağlamada Özel Sektörün Rolü’, ‘Kadın Girişimciliği: Ekosistemin Parçası Olmak’ ve ‘Kadın Neden Güçlendirilmeli?’ başlıklı üç ana oturum yapılacak.