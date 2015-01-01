‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’ için başvuru tarihi 15 Ağustos
Türkiye’de, iş dünyasında sürdürülebilir iş modellerinin yerleşimi, gelişimi ve yaşam şeklinin yaygınlaştırılması için global bir yaklaşımla çalışan Sürdürülebilirlik Akademisi, alanında örnek olan kurumları bu yıl da ‘Sürdürülebilir İş Ödülü’ ile onurlandırıyor.
Sürdürülebilir İş Ödülleri ile sürdürülebilir iş modellerine geçişi hızlandırmak ve önemli etkiler yaratmış kurumların sosyal, ekonomik ve çevresel konulardaki projelerini öne çıkararak, başarılı projeleri geniş kitleler ile paylaşmak ve bu projelerin rol model olmasını sağlayarak değişimi teşvik etmek amaçlanıyor. Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Sürdürülebilir İş Ödülleri için 2 Mayıs’ta başlayan başvuru süreci, 15 Ağustos’a kadar devam edecek. Sürdürülebilir İş Ödülleri’nde değerlendirme yapacak jüri üyeleri, Türkiye’nin alanında lider isimlerinden oluşuyor. Sürdürülebilir İş Ödülleri’ni kazananlar, Ekim ayında düzenlenecek törende açıklanacak.