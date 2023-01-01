Sürdürülebilir İş Ödülleri sahiplerini buldu

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri’ sahiplerini buldu.

‘Karbon ve Enerji Yönetimi’ kategorisinde Garanti Bankası, İklim Değişikliği Eylem Planı ile ödüle değer bulundu. Atık Yönetimi kategorisinde, TOFAŞ Sürdürülebilir Atık Yönetimi İçin 5R uygulaması ile ödül alırken ‘Sürdürülebilir İletişimi’ kategorisinde Bu Dünya Bizim kampanyası ile Ülker ödül kazandı. ‘İşbirliği’ kategorisinde ise; İGDAŞ, Doğalgaz Şebekesi ve Deprem Risk Azaltım Sistemi ile ödül aldı.

‘Çeşitlilik ve Dahil Etme’ kategorisinde Boyner Grup, İş Yerinde Demokrasi ile ödül kazandı. ‘Tedarik Zinciri Yönetimi’ kategorisinde Altıparmak, Arıcım projesiyle ödülü aldı. ‘Sosyal Etki’ kategorisinde Tetra Pak, Küçük Şeyler Doğayı Yeniler ile ödüle değer bulundu. KOBİ ödülü, ‘Atık Yönetimi’ kategorisinde İNEVA Çevre Teknolojileri Arıtma Çamurlarından Yenilenebilir Enerji Eldesi projesiyle ‘Karbon ve Enerji Yönetimi’ kategorisinde ise Hidropark HKTM, Yeşil Enerji Teknolojileri Kompleksi ile ödül kazandı.

“Bugün ve gelecekte dünyanın en zengin ülkesi petrol zengini ülkeler değil, en çok su kaynaklarına sahip olanlardır” vurgusu yapılan törende, su yönetiminin önemine dikkat çekilirken Brisa Bridgestone, İzmit Tesisleri’nde, Çekilen Yeraltı Suyu Miktarının Azaltımı Çalışmaları ile ödül aldı. Bu yıl ilk kez Startup kategorisine yer verilirken bu kategoride ödülü, Reengen Enerji Teknojileri IoT Platformu aldı.