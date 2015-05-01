Sürdürülebilir İş Ödülleri ve Sürdürülebilir İş Lideri Ödülleri başvuruları başladı

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından bu yıl ikinci kez dağıtılacak ‘Sürdürülebilir İş Ödülleri ve Sürdürülebilir İş Liderleri Ödülleri’ için başvuru maratonu başladı.

Yeni ekonominin örnek lider kuruluşları arasında yeraldığına inanan ve Türkiye’de diğer kuruluşlara model teşkil edecek projelerini paylaşmak isteyenler yarışmaya 21 Ağustos’a kadar başvurabilecek. Ödül için sürdürülebilir iş modelini benimsemiş, Türkiye’de sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlayan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler başvurabilecek. Kurumlar; Karbon ve Enerji Yönetimi, Su Yönetimi, Sosyal Etki, Sürdürülebilirlik İletişim, İşbirliği, Tedarik Zinciri Yönetimi, Atık Yönetimi, Çeşitlilik ve Dahil Etme gibi dokuz ödül kategorisinde başvurularını gerçekleştirebilecek. Sürdürülebilir İş Ödülleri kapsamında, sürdürülebilir iş modellerinin gerek kurumlarda gerekse sektörde gelişmesi ve yaygınlaştırılmasına gönül vermiş ve bu yolda en etkili ve örnek teşkil eden adımları atmış iş liderine de Sürdürülebilir İş Lideri Ödülleri verilecek. Lider seçimleri de nominasyon esası ile internet üzerinden 1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle başladı.