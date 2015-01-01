Sustainable Brands 2015 Istanbul, 26-27 Mayıs'ta

Park Bosphorus Hotel’de, 2627 Mayıs tarihlerinde, global Sustainable Brands buluşmaları kapsamında ‘HowNow’ teması ile gerçekleştirilecek.

Sustainable Brands 2015 Istanbul, , birkez daha marka, inovasyon, yeni trendler, değişen müşteri davranışları ve sürdürülebilirlik konularında ilham almak, fikir alışverişi yapmak ve bilgi edinmek isteyen profesyonellerin buluşma adresi olacak. Dünyanın en önemli 50 konferansı arasında gösterilen global Sustainable Brands buluşmalarının İstanbul ayağında; ilişki ekonomisinde dünya lideri Jerry Michalski,ödüllü yazar ve sosyal düşünce lideri Carol Sanford, marka ve pazarlama dünyasının değişimini yöneten Alex Pallete’nin yanısıra Marci Zaroff, Philipp Kauffmann, Florian Peter, Dirk Voeste, Thomas Kolster, Roope Mokka gibi önemli uluslararası konuşmacılar günümüz markalarının gelecek için nasıl yenilenmeleri gerektiğini paylaşacaklar.Dünyanın en önemli 50 konferansıarasında gösterilen Sustainable Brands 2015 Istanbul’da; “Liderlik ve Strateji, Tüketici Öngörü ve Etkileri,Tedarik Zinciri ve Satın Alma, Marka Konumlandırma ve ‹letişim, Tasarım ve İnovasyon” konularının yanısıra uluslararası ve Türkiye’nin önde gelen danışmanları tarafından 3 farklı workshop gerçekleştirecek. Konferansta dikkatçekici bir diğer etkinlik ise Türkiye’nin perakendecilerini buluşturacak olan Sürdürülebilir Perakende Konferansı olacak. Konferansa, İSO, İTO, İKV, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği(TKYD)Türkiye Araştırmacılar Derneği(TÜAD), İletişim Danışmanlığı Şirketleri Derneği (İDA), Türkiye Halkla İlişkilerDerneği (TÜHİD), İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) gibi önemli sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.