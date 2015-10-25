Tasarıma gençlik aşısı

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı organizatörü Reed TÜYAP işbirliği ile bu yıl 11’incisi düzenlenen ‘Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2015’te finale kalan öğrenciler belli oldu.

Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına yönelmelerini sağlamak ve uluslararası rekabet gücü yüksek bir sektör oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 19 farklı üniversiteden endüstri ürünleri tasarımı/endüstriyel tasarım ve grafik tasarım bölümlerinden 148 proje başvurdu. Yarışmaya en fazla başvuru 46 proje ile ‘yenilikçi ambalaj’ kategorisinden oldu. ‘Grafik tasarım’ 17 proje ile ikinci sırada yeralırken onu 16 proje ile ‘geleneksele dönüş’ kategorisi takip etti. En fazla başvuru İstanbul (39), İzmir (20) ve Kütahya’dan (19) geldi. 11’inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda ilk üç dereceyi paylaşan finalistler, 5bin TL, 3bin TL, 2bin TL para ödülünün sahibi olacak. Mansiyon alan üç öğrenci ise 1000 TL ile ödüllendirilecek. Yarışmanın ödül töreni ASD ve Reed TÜYAP işbirliğiyle düzenlenen Avrasya Ambalaj 2015 İstanbul Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı açılış töreninde gerçekleştirilecek. 22-25 Ekim 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek fuar sırasında yarışmada dereceye giren finalistler açıklanacak, projeleri sergilenecek.