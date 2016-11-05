Tasarımın ‘genç’ hali

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP işbirliği ile bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2016’da finale kalan 15 öğrenci belli oldu. 16 farklı üniversiteden 106 başvurunun yapıldığı yarışmada ilk üç sırayı paylaşan finalistlere para ödülünün yanısıra öğrenim hayatları boyunca burs da verilecek.