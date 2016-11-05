Tasarımın ‘genç’ hali
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) ve Reed TÜYAP işbirliği ile bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2016’da finale kalan 15 öğrenci belli oldu. 16 farklı üniversiteden 106 başvurunun yapıldığı yarışmada ilk üç sırayı paylaşan finalistlere para ödülünün yanısıra öğrenim hayatları boyunca burs da verilecek.
Konuyla ilgili Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut; ‘‘Uluslararası rekabet gücü yüksek bir sektör oluşmasına katkıda bulunmak için 12 yıldır düzenlediğimiz bu yarışma, sadece Türkiye’de değil yurtdışı merkezli WPO ve APF tarafından da tanınıyor ve teşvik ediliyor. Tasarım konusunda yetenekli öğrencilerimizin, ‘Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’ dışında dünya çapındaki yarışmalarda da büyük başarılar ile ülkemizi temsil etmeye hak kazanıyor. ASD olarak genç yetenekleri her zaman desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz’’ dedi.
Yarışmanın ödül töreni 2-5 Kasım 2016’da ’22. Avrasya Ambalaj 2016 İstanbul’ Fuarı’nda gerçekleştirilecek.
Konuyla ilgili Ambalaj Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Korkut; ‘‘Uluslararası rekabet gücü yüksek bir sektör oluşmasına katkıda bulunmak için 12 yıldır düzenlediğimiz bu yarışma, sadece Türkiye’de değil yurtdışı merkezli WPO ve APF tarafından da tanınıyor ve teşvik ediliyor. Tasarım konusunda yetenekli öğrencilerimizin, ‘Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’ dışında dünya çapındaki yarışmalarda da büyük başarılar ile ülkemizi temsil etmeye hak kazanıyor. ASD olarak genç yetenekleri her zaman desteklemeye ve teşvik etmeye devam edeceğiz’’ dedi.