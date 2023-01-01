TAT tarımda dijitalleşmeye öncülük ediyor

Tarımda dijitalleşmeyi kapsayan ‘Domatesin Önderleri’ projesiyle geçtiğimiz yıl sektörde bir ilki gerçekleştiren Tat Gıda, projesine hız kesmeden devam ediyor.

Şirket aradan geçen bir yılda, çiftçilerinin kullanımına yönelik ‘Tat Lider Çiftçi’, ziraat ekiplerinin kullanımına yönelik ise ‘Tat Ziraat Önderleri’ mobil uygulamalarını hayata geçirdi.

Tat Gıda Genel Müdür Yardımcısı Hakan Turan; “Tarımsal üretimin doğal kaynakları koruyarak, tarım işinin ekonomik olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması, geçen yıl başlattığımız Domatesin Önderleri projemizin amaçlarından birisidir” dedi. Turan, konuşmasında tarımda dijitalleşmenin önemini vurguladı: “Ülkemizde sanayi domatesi tarımının gelişimine öncülük eden bir markayız. ‘Domatesin Önderleri’ projesinin bizim için en önemli etaplarından birisi tarımda dijitalleşme. Geliştirdiğimiz mobil uygulamalarla tarlaların takibi, çiftçilere online eğitim verilmesi, bitki gelişiminin izlenmesi, çiftçilere online danışmanlık verilmesi gibi konularda dijitalleşiyoruz. Ayrıca iklim takip istasyonları aracılığıyla hava durumunu yerel bazda tahmin edebiliyor ve domates gelişimini etkileyecek hastalıkların risk analizini yapabiliyoruz.”

Projenin ilk yılında 500 bin TL’nin üzerinde bir yatırım yaptıklarını belirten Turan; “Devam eden süreçte, 2 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımın büyük kısmı; tarlalardan otomatik veri toplanması ve bu verilerin verim ve kalite ilişkisi kapsamında analizine yönelik olacak” dedi.