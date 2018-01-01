TAYSAD 2 senaryo hazırladı

TAYSAD, ‘10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre hazırladığı...





Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Bursa’da üyelerini otomotiv endüstrisindeki küresel ve ulusal son gelişmelerle ilgili bilgilendirdi. Türk Eximbank’ın avantajlı markalaşma kredilerini de üyelerine aktaran TAYSAD, ‘10. Beş Yıllık Kalkınma Planı’na göre hazırladığı 2 senaryoyu da toplantıda masaya yatırdı.

Kalkınma planında otomotiv endüstrisinin 2018’de iyimser senaryoya göre yüzde 8 büyüyeceği ve üretimin 1 milyon 930 bin adet, iç pazar satışlarının ise 2 milyon 40 bin adet olacağı öngörülüyor.

Toplantıda Türk Eximbank’ın 120 günden başlayıp 10 yıla kadar uzayabilen 3 yılı ödemesiz avantajlı kredi imkanları sektöre anlatıldı.

TAYSAD üyelerine markalaşma yönünde Turquality programına girme zorunluluğu olmaksızın pozitif ayrımcılık yapılacağı belirtildi.

TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu da üyelerine otomotiv endüstrisi ile ilgili son küresel bilgileri verirken, AB gündeminde inovasyon, verimlilik, eğitim ve yetkin işgücü, e-mobilite ile güçlü sanayinin bulunduğunu hatırlatarak, bunun Türkiye otomotiv endüstrisi gündemiyle örtüşmesinin anlamlı olduğunun altını çizdi.