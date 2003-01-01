TAYSAD, otomotivde ‘Aftermarket’ sektörünü buluşturdu

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) ve Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından ortaklaşa düzenlenen ve Otomotiv Yenileme Pazarı Geliştirme Derneği’nin (OYPG) desteklediği, ‘Aftermarket Konferansı’nın 6.’sı yoğun ilgi gördü. Etkinliğin açılış konuşmalarını OYPG Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Urgancılar, TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu ve OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Sabuncu yaptı.

TAYSAD Başkanı Dr. Mehmet Dudaroğlu, “TÜİK verilerine göre, toplam araç parkımız Mart 2015 sonu itibarıyla 19.1 milyon adede ulaşmıştır. 2003 yılında Türkiye’de bin kişiye 95 araç düşerken, son 12 yılda görülen büyümeyle bu rakam 2014 sonunda 173’e ulaştı” dedi. Konferansta ‘ABD’de Aftermarket Yapısı ve Network Sistemi’ konulu bir panel yapıldı. VALEO Türkiye Ülke Direktörü & Orta Doğu Genel Müdürü Burak Akın’ın ‘Satış Sonrasında Yeni Trend ve Zorluklar, Tedarikçiler Tarafından İnovatif Çözümler’ başlıklı sunumunun ardından TAYSAD & AUTOCARE İşbirliği Anlaşması’nın imza töreni yapıldı. AUTOCARE, 2 binden fazla üye şirket ile 4 milyon kişiye istihdam olanağı sağlayan ve ABD’nin yıllık gayri safi hasılasının yüzde 2'si olan (328 milyar dolar) otomotiv Aftermarket piyasasını temsil ediyor.