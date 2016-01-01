TAYSAD’da Alper Kanca dönemi başladı

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) 38. Olağan Genel Kurulu’nda Başkanlığa Kanca A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca seçildi.

Genel Kurul’a Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği Başkanı Orhan Sabuncu, Otomotiv Sanayi Derneği Başkanı Kudret Önen, DEİK Başkanı Cihat Vardar ve çok sayıda işadamı katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, “2020’den önce, yerli otomobilin seri üretimine geçmeyi düşünüyoruz. Bu proje sonucunda, batarya, elektrik motoru, sürücü kontrol ünitesi ve otonom araç sistemleri gibi teknolojileri de ülkemize kazandırmış olacağız. Şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Biz Türkiye yerli otomobil markası oluşturmalı derken bunu en çok da yan sanayicilerimize olan güvenimiz nedeniyle dile getirdik” diye konuştu.

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş ise dünya ihracat toplamından alınan binde 9’luk payı, 2016’da yüzde 1’e yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti. Genel Kurul’da oybirliğiyle başkan seçilerek görevi devralan Alper Kanca, TAYSAD’ın mevcut vizyonunu desteklemek üzere, “Tasarım, Teknoloji, Tedarik Yetkinliğiyle Dünya’da İlk 10” hedefi ile yola çıkan yönetimin, Türkiye’yi dünyadaki lider ülkeler arasına sokmayı amaçladıklarını söyledi. Alper Kanca’nın Başkanlık görevini üstlendiği yeni dönemde TAYSAD Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Albert Saydam (Tekno Kauçuk), Ertan Demirdüzen (TKG), Gökhan Tunçdöken (Bosch), Hayri Kaya (Kale Radyatör), Kemal Yazıcı (Ecoplas), Perihan İnci (Maxion İnci Jant), Sinan Akın (Ege Fren), Şekib Avdagiç (Avitaş) Tolga Doğancıoğlu (Hexagon Studio) ve Tuna Arıncı (Valeo).