TAYSAD’ın meslek okullarına desteği büyüyor

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği’nin, (TAYSAD) 2013 yılında başlattığı “Atma Değerlendir Meslek Okullarını Güçlendir” sosyal sorumluluk projesi kapsamında ölçüm cihazlarını, kalifiye ara kademe insan kaynağı yetiştirmek için meslek lisesi öğrencilerinin kullanımına sunmaya devam ediyor.

2015 yılı içinde yürütülen çalışmalarda, 52 firma tarafından bağışlanan malzemeler 44 ilde 76 okula ulaştırıldı.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alper Kanca’nın başkanlığında yürütülen projenin son bağışçısı olan TAYSAD üyesi Hexagon Studio ise kampanyaya 4 adet dizel araç motoru ile katkıda bulundu. Bağışlanan motorların değeri 80 bin TL’yi buluyor.

Alper Kanca “Projemizin ilk yılında sadece 8 firmamız ile 2 ilimizdeki 5 okulumuza bağışta bulunmuşken bugün itibariyle projemize destek veren firma sayımız 91’e, bağış yaptığımız okul sayısı ise toplam 65 ilde 136’ya yükseldi. Projemizin başından bu yana 1.200 adedin üzerinde kumpas, mikrometre, mihengir, tork anahtarı ve daha birçok ölçüm aleti bağışladık” diye konuştu.