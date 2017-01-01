TBB açıkladı: Yasal takibe girenlerin sayısı artıyor
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin, ‘Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Haziran 2017 Raporu’na göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 712 bin kişi oldu.
Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek sayılmasıyla elde edilen veriler; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısının yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artarak 376 bin kişi olduğunu gösterdi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 3 oranında azalarak 497 bin oldu.
Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek sayılmasıyla elde edilen veriler; bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal eden kişi sayısının yılın ilk altı ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında artarak 376 bin kişi olduğunu gösterdi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 3 oranında azalarak 497 bin oldu.