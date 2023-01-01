TBB: Yasal takibe düşenler yüzde 6 arttı

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Temmuz 2015 Raporu’nu açıkladı.

Rapora göre, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe girenlerin sayısı geçen yılın ilk yedi ayına göre yüzde 6 artarak 847 bin kişi oldu. Aynı yıl içinde birden fazla kaydı bulunan kişilerin tekilleştirilerek sayılmasıyla hazırlanan veriler; 2015’in ilk yedi ayında, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısının, geçen yılın ilk altı ayına göre yüzde 12 oranında artarak, 436 bin kişiye yükseldiğini gösterdi. Diğer yandan, bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı aynı dönemde yüzde 3 oranında artarak 638 bin kişiye yükseldi.