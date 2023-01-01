TBD’nin “19. Bilim Kurgu Öykü Yarışması”na rekor katılım

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) geleneksel bilim kurgu öykü yarışmasına rekor başvuru yapıldı. Bu yıl 19’uncusu düzenlenen Bilimkurgu Öykü Yarışması’na başvuran 228 aday, düşlerinin yolculuğunu hikâyeleştirdi. Dereceye giren eserler, “Bilişimle-Gelişim” temasıyla 20-21 Aralık’ta toplanacak “34’üncü Ulusal Bilişim Kurultayı”nda açıklanacak.

TBD Başkanı Rahmi Aktepe, “Medeniyetin ilk bilim kurgu yazarı Malatya civarında yaşamış Lukianos’tur. İnsan, ilk defa hallerinin ötesini Anadolu topraklarında düşlemiştir. Genç kuşaklarımızın gelecek ve değişim hakkında ufuklarının açılması doğrultusunda düzenlediğimiz ‘Bilim Kurgu Öykü Yarışması’ önemlidir. Rekor düzeyde başvuru ise Türkiye’nin bilimde, bilişimde potansiyelinin arttığının en önemli göstergelerindendir” dedi. Yarışmada birinci seçilen öyküye 3 bin TL, ikinciye 2 bin TL ve üçüncüye ise bin TL ödül verilecek.