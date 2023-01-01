TBD’nin yeni Başkanı Rahmi Aktepe oldu

Türkiye’de bilişim sektörünün gelişmesine önemli katkılar yapan ve bugün 12 bini aşan üye sayısıyla en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Bilişim Derneği’nde (TBD) bayrak değişimi yapıldı.