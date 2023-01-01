TBV 23. Genel Kurulu’nu gerçekleştirdi

Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 23. Genel Kurulu’nu İstanbul’da gerçekleştirdi. Genel Kurul kapsamında Faruk Eczacıbaşı tekrar başkan seçildi. TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı yaptığı konuşmada şunları söyledi: “İnternet, hayatımıza girdiğinden beri yeni bir kuşak yetişti, üretimde yer almaya başladı.

20’inci yüzyıla damgasını vuran ‘Endüstri Dönemi’nde alıştığımız modeller artık altüst oluyor ve sürdürülebilirliğini kaybediyor. Son 20 yılda dünya yeni iş modelleriyle çalkalandı. Amazon, Facebook, Twitter, AliBaba, Tesla, Google... daha çok sayabiliriz... iPhone çıkalı henüz 10 yıl oldu. Başarılı markaların yanında çok daha fazlası girişimcilik tarihinin çöp tenekelerine düştü ve kimse arkasına dönüp bakmadı bile... Ama unutmayalım ki iş modelleri yetmiyor. Dünyanın yeni eğitim, hukuk, sağlık, gelir dağılımı, yönetim, demokrasi modellerine ihtiyacı var. Onlar da rekabete açık değil. Üssel gelişme sürecinde bu modellere ihtiyaç daha da artacak. Yeni modeller devreye girmediği sürece de toplumların eski modellere daha fazla sarılacağını ve çaresizlikten hırçınlaşacağını görüyoruz.”



23. Genel Kurulu sonrasında TBV’nin yeni yönetim listesi ise şöyle oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Faruk Eczacıbaşı, Bülent Gönç, Behçet Envarlı, Cemil Arıkan, Cengiz Ultav, Vural Yılmaz, Yasin Beceni, Kemal Cılız, Erdem Erkul, Mert Özgür, Ruşen Yaykın, Mehmet Ali Akarca, Selva Gündoğan, Şükrü Kutlu, Ahmet Öngün, Şahin Çağlayan, Barış Özistek, Engin Gedik, Tunç Taşman, Fikret Üçcan, Sina Afra, Cenk Kıvılcım, İlker Kuruöz, Ali Saydam, Burak Özer, Hasan Süel, Berrin Benli, Erman Karaca, Burak Büyükdemir, İzel Levi Coşkun, Şekip Karakaya, Halil Öztürkçi, Rahmi Aktepe.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Osman Hakan Erkan, Emrehan Halıcı, Çağatay Özdoğru, Turhan Menteş, Osman Çoşkunoğlu, Gürhan Kalelioğlu, Serdar Urçar, Aydın Ersöz, Cüneyt Kalpakoğlu, Aytaç Biter.

Denetleme Kurulu Asil Üyeler: Levent Şensezgin, Tayfun Uğur, Selahattin Kuru

Denetleme Kurulu Yedek Üyeler: Fuat İnce, Mesut Razboyanlı, Yahya Karslıgil.