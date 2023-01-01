TÇMB’den poroz beton kullanım önerisi

Dünyada 20-30 yıl kadar, Türkiye’de ise son yıllarda kullanılmaya başlanan “poroz beton”, İstanbul’da yaşanan sel felaketi sonrası tekrar gündeme geldi.

Birleşik Devletler Çevre Koruma Dairesi (EPA) tarafından yollarda en iyi "yağmur suyu yönetim çözümlerinden biri" olarak öne çıkan ve yerleşim yoğunluğu düşük bölgelerde uygulama yükümlülüğü getirilen poroz beton hakkında açıklamalarda bulunan Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Başkanı M. Şefik Tüzün; “Poroz beton uygulamaları geçirimsiz klasik kaplama yüzeylerinin aksine yağmur suyunun kaplama yüzeyinden geçişine izin vererek suyu kirletmeden yeraltı suyuna ulaştırmaktadır” dedi.