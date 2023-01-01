TÇMB’nin yeni CEO’su İsmail Bulut

Türkiye’de 51’i entegre, 17’si öğütme tesisi olmak üzere, toplam 68 kuruluşu temsil eden Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin CEO koltuğuna İsmail Bulut oturdu.

Cumhuriyet Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu olan İsmail Bulut, 20 yılı aşkın süredir çimento sektöründe farklı pozisyonlarda görev almanın yanısıra TÇMB Yönetim Kurulu Üyeliği ve TÇMB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı da yaptı. 1966 Yozgat doğumlu Bulut, İngilizce biliyor ve 2 çocuk babası.