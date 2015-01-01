TEB Akademi, ATD 2015’te Türkiye’nin en iyisi seçildi

Dünyanın en saygın ve büyük eğitim organizasyonlarından, ABD merkezli Association for Talent Development (ATD), 2015 yılı ödüllerini sektörlerinin en başarılı kurumlarına dağıttı.

Dünya genelinde 5 binden fazla uluslararası iş ortağı olan, bu yıl ise 109 kurumun katıldığı ATD 2015 Ödülleri’nde Türk Ekonomi Bankası (TEB), TEB Akademi ile “BEST” Ödülü’ne layık görüldü. Yetenek gelişimi ve performansa yönelik çalışmalarıyla eğitim ve gelişim konusunda yıl boyunca başarılı çalışmalar gerçekleştiren TEB Akademi, ATD 2015 Ödülleri’nde 30 kurum arasında 8. sırada yeraldı.

TEB olarak, farklı ülkelerden birçok kurumsal şirketin başvurduğu, dünyanın en önemli eğitim organizasyonu ATD 2015’te bu yıl Türkiye’nin en iyisi seçilmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden TEB İnsan Kaynakları ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Nilsen Altıntaş, “TEB Akademi ile tüm çalışanlarımıza sürekli ve eşit öğrenmenin yanısıra gelişim fırsatları sunarak, onların mesleki ve yönetsel yetkinliklerini en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda tüm çalışanlarımıza her yıl eşit gelişim fırsatı sunmaya özen gösteriyoruz. Banka olarak gerek TEB Akademi çatısı altında gerekse farklı projelerimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kurum içi eğitim ve gelişim konusunda en iyi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.