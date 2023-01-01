TEB Arval’den firmalara özel; “Sat ve Kirala”

TEB ve BNP Paribas Grup ortak iştiraki olan TEB Arval, bugün 18 bin araçlık filosu ile her ölçekten firmaya ihtiyaca özel çözümler üretiyor.

Bu amaç doğrultusunda da TEB Arval, geçtiğimiz aylarda eski araçlarını elden çıkarmak ve yenilemek isteyen firmalara özel olarak “Sat ve Kirala” çözümünü tanıttı. “Sat ve Kirala” çözümü ile filo sahipleri hem eski araçlarını gerçek piyasa değerinde satıyor, hem de kaynaklarını yeni araç satın alımına bağlamadan, her şey dahil sistemle zahmetsizce kiralama yapabiliyorlar. TEB Arval Sat ve Kirala çözümünü kullananlar, araçlarını TEB Arval’in geniş satış ağında, kolayca satabiliyor, yeni araçlarını her şey dahil fiyata kiralayabiliyorlar. Firmalar “Sat ve Kirala” çözümü ile satışta yaklaşık yüzde 10 ile yüzde 20 arasında kar elde etmenin yanısıra hem satın alma, hem de kiralama sırasında hiçbir prosedürle uğraşmak zorunda kalmıyorlar.