TEB Arval’den KOBİ’lere çözümler

TEB ve BNP Paribas Grup ortak iştiraki olan, operasyonel kiralama ve filo yönetimi şirketi TEB Arval, KOBİ’lere özel, avantajlı araç kiralama hizmetlerini içerisinde barındıran TEB ARVAL KOBİ ÇÖZÜMLERİ’ni tanıttı.