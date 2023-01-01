TEB ve MEB 5 milyon kişiye finansal okuryazarlık dersi verecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Türk Ekonomi Bankası (TEB), 5 milyon kişiye finansal okuryazarlık eğitimlerinin verileceği “Bütçemi Yönetebiliyorum Projesi” kapsamında protokol imzaladı.

İmza törenine Milli Eğitim Bakanı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Projeler ve Sosyal Ortaklar Daire Başkanı Uğur Ergin, TEB Aktif Pasif Yönetimi ve Hazine Genel Müdür Yardımcısı Tuğrul Özbakan ve TEB Bireysel Bankacılık Pazarlama ve CRM Grup Direktörü Mehmet Rüstemoğlu katıldı.

Proje ile Halk Eğitim Merkezleri’nde verilecek ücretsiz eğitimlerle toplumun finansal okuryazarlık bilincinin yükseltilmesi amaçlanırken 3 yılda 5 milyon kişiye ulaşılması hedefleniyor. Proje kapsamında, Türkiye genelinde yeralan Halk Eğitim Merkezleri’nde finansal okuryazarlığı düşük, bütçe yönetimi konusunda yeterli bilgi birikimi olmayan ailelere eğitim verilirken; 1000 öğretmen de finansal okuryazarlık konusunda eğitmenlik sertifikası alacak.

Finansal okuryazarlık konusunda uzman haline gelecek olan eğitmenler, Halk Eğitim Merkezleri’nde kursiyerlere ve katılımcılara danışmanlık verecek. Pilot şehir olarak İstanbul’da başlayacak, sonrasında ülke genelinde yaygınlaşacak eğitimlerde, bütçe yapma, gelir gider dengesini sağlama, tasarruf, yatırım yapma, borçlanma, finansal hak ve yükümlülüklerini bilme gibi temel konular işlenecek. Birebir verilen eğitimlerin yanısıra MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü uzaktan eğitim portalı e-ogrenme.gov.tr adresinden de eğitim verilecek.