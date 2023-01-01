TEB’den Kadın Bankacılığı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), ayrı bir departman kurarak Kadın Bankacılığı hizmeti sunmaya başladı.

İş hayatındaki kadınların sadece sağladığı finansmanla değil ‘Danışman Banka’ anlayışıyla da yanında olan TEB, kadın KOBİ ve girişimcilere, finans, pazar, eğitim ve networking başta olmak üzere iş hayatının çeşitli alanlarında karşılaştıkları engelleri aşmaları konusunda özel olarak tasarladığı ürün ve hizmetleriyle destek veriyor. TEB Genel Müdürü Ümit Leblebici, “Bugün bankalar KOBİ’lerle birlikte katmadeğer sağlayan çok sayıda iş üretiyor ve bu çalışmalarla ortaya güçlü bir sinerji çıkıyor. Bu bakış açısının değişiminde, yani klasik banka-KOBİ ilişkisinin yıkılmasında, biz TEB olarak önemli katkılarda bulunduk” dedi. Dünyada kadın işgücünün sürekli olarak yükseldiğine dikkat çeken TEB KOBİ Bankacılığı Kıdemli Genel Müdürü Yardımcısı ve Genel Müdür Vekili Turgut Boz ise şunları söyledi: “Dünya genelinde toplam işgücünün yüzde 40’ının kadınlardan geldiğini ve işletmelerin yüzde 28’inin kadın patronu olduğunu görüyoruz. Ülkemize baktığımızda ise mikro işletmelerin yüzde 14’ü, KOBİ’lerin yüzde 18’si kadınlar tarafından yönetiliyor. Tüm firmalar göz önüne alındığında ise bu oran yüzde 15.6. Bu oranın yükselmesi gerektiğini düşünüyoruz. Biz de TEB olarak, hayata geçirdiğimiz Kadın Bankacılığı ile ülkemizdeki kadın finansmanı ekosisteminin merkezinde yeralmayı ve kadın ekonomisinin gelişimine değer katmayı istiyoruz.”