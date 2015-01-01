TEB’in 2015 aktif büyüklüğü 72 milyar TL’ye ulaştı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), “İyi Banka” olma vizyonu ışığında hareket ederek 2015’te inovasyondan spora, finansal okuryazarlıktan girişimciliğe, KOBİ’lerden kadın girişimcilere kadar pek çok eksende sayısız projeyi hayata geçirdi. TEB, büyümesini kesintisiz ve stratejik planlarına uygun olarak sürdürdü.

2015’te TEB’in aktif toplamı yüzde 14 artışla 72 milyar TL’ye, toplam mevduatı ise yüzde 13 artışla 44.39 milyar TL’ye ulaştı. Özkaynakları yüzde 18 oranında artarak 6.96 milyar TL olarak gerçekleşen TEB’in kredi hacmi, 2015’te 53.21 milyar TL’ye ulaştı. TEB’in KOBİ segmentine kullandırdığı krediler yüzde 46 ile toplam kredi stokunun en büyük dilimini oluşturmayı sürdürürken takipteki kredilerinin oranı yüzde 2.28 olarak gerçekleşti. TEB’in 2015’te net karı 882.5 milyon TL oldu.

TEB’i sektörde farklılaştıran ve girişimcilik ekosisteminde güçlü bir yer edinmesini sağlayan Girişim Evi konseptini, TİM ile birlikte Anadolu’ya yaymaya başladı.

TEB Özel Melek Yatırım Platformu ve TEB Özel Yatırımcı Kulübü üzerinden girişimcilerle melek yatırımcıları biraraya getiriyor.