Tedarik Sanayisi’nin şifresi ‘Yenileme Pazarı’ ile çözülecek

Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, “TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2003 yılında bin kişiye düşen araç sayısı 95 iken bu rakam 2014 sonu itibariyle 173 oldu.

Türkiye binek araç konusunda ciddi fırsatlara sahip ve bunu iyi değerlendirmemiz gerek. Ülkemizdeki binek araç sayısının hızlı bir yükselişte olması ‘Yenileme Pazarı’nın büyümesine doğrudan etki ediyor” diye konuştu. 2014 yılında Türkiye’de araç yaşı ortalamasının 16 olduğunu ifade eden Alper Kanca, araç parkının neredeyse yarısının ise 12 yaşın üzerinde olduğuna dikkat çekti. Binek araçların da içinde yeraldığı hafif ticari araç segmentinde, araç yaşı ortalamasının birçok ülkede arttığını, araç yaşının en genç olduğu ülkelerin Hindistan (4.2) ve Çin (4.5) olduğunu belirten Kanca, en radikal değişimin ise yüzde 9 ile İran’da yaşandığını ve Türkiye’de yalnızca yüzde 2’lik bir değişim gerçekleştiğini dile getirdi.

Kanca, “Türkiye’nin 2014 yılındaki toplam Yenileme Pazarı geliri 4 milyar 514 milyon dolar iken 2015 yılında 4 milyar 740 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Büyük sürprizler ve ekonomik dalgalanmalar olmadığı müddetçe 2021 yılında bu rakamın yüzde 5’lik bir büyüme ile yaklaşık 6 milyar 350 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz” dedi.