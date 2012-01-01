Teknoloji Ödülleri 12.’sinde rekora koştu

Türkiye’nin en prestijli ödülleri arasında yeralan “Teknoloji Ödülleri” rekora koşuyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Türk Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Türkiye’nin teknoloji geliştiren ülkeler arasında yeralmasını sağlamak, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlediği Teknoloji Ödülleri için toplam 23 ilden 216 başvuru yapıldı.

Teknoloji Ödülleri Yürütme Kurulu Başkanı Müjdat Altay, 1997 yılında 30 başvuru ile başladıkları Teknoloji Ödülleri’ne 11 programda toplam 872 projenin ön başvuruda bulunduğunu söyledi. Geçen yıl başvuru sayısının 198 olduğunu kaydeden Altay, “Bu yıl geçen yılki başvuru sayısını geçmeyi hedefliyorduk. Nitekim toplam 23 ilden 216 başvuru yapıldı. Bugün geldiğimiz noktada 200’ü geçmek mutluluk verici” dedi. Geçen yıl yurt çapında 19 ilden katılım sağlanan ödüle, bu yıl katılan il sayısının arttığına da işaret eden Altay, “Bu yıl katılım sağlayan il sayımız 23’e yükseldi. Bu 2023 hedeflerine ulaşmaya çalışan Türkiye adına oldukça sevindirici bir durum. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Manisa’dan toplam 182 başvuru gelirken diğer 34 başvuru ise Gaziantep, Konya, Eskişehir, Sakarya, Adana, Erzurum, Gebze, Kayseri, Osmaniye, Tekirdağ, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Düzce, Karabük, Kütahya ve Tarsus’tan yapıldı. Başvuru yapan 174 firmanın yüzde 66’sı Teknoloji Ödülleri’ne ilk defa katıldı” diye konuştu.